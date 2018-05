Tamme gümnaasium sai ainulaadse mehaanikaseina

Kui muusikud ja tantsijad alustavad õpinguid juba maast madalast, siis väga paljud tulevased insenerid saavad oma erialast aimu alles ülikoolis. «Mehaanikaseinal saavad õpilased teha esimese tutvuse inseneeriaga,» märkis Metspalu. Et see oleks huvitav, võib kätt proovida ka näiteks seifi lahtimuukimisel.

Kuna tegu on esimese mehaanikaseinaga, siis on ilmnenud juba ka puudujääke. Näiteks ei tööta veel vanaisa kella moodul päris hästi, sest puit «mängib» vastavalt keskkonnale. Edaspidi tehakse see moodul metallist.