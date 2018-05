Puuetega inimesi oodatakse suvel pillilaagrisse

Laager leiab aset 2. kuni 8. juulini Tartu Maarja kooli ruumides. Laagri peakorraldaja on erivajadustega inimestest koosneva Allikabändi mänedžer Assar Järvekülg.

Pillilaagri üks õppejõude on Toivo Sõmer, kes on Allikabändi juhendaja ja kes laagris õpetab kitarri ja ksülofoni. Veel on õppejõud Maimu Jõgeda, kes õpetab akordioni, Anneli Vilbaste, kes õpetab väikse kandle ja Tõnis Kirsipu, kes õpetab löökpillide mängimist. Rando Kruus koolitab laagrilisi ukuleele ja Katariin Raska parmupilli osas ning Veronika Sõstar viib läbi regilaulu tunde.