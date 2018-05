Reedel äratatakse tartlasi varajase diskoga

Hommikupidusid hakati esmalt korraldama New Yorgis, selgitas Meelika Hirmo, Gaudeamuse Äratusdisko üks korraldajatest. Ameerikast levis hommikupidude idee edasi üle maailma ning on nüüd jõudnud Tartusse. «Enamik meist on tavalisi ööklubisid näinud küll ja meil tekkis tahtmine teha midagi uut, hullumeelset ja särtsakat,» lisas Hirmo.