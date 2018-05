Jüri Aarma esitab kupleesid kui näidet sõna jõust

«Kuplee on praeguseks aktuaalsusest välja kukkunud žanr ja sellel on ka oma täiesti vabandatav põhjus,» ütles Jüri Aarma. «Praegu asendab kupleed netikempsu seinale kirjutatud kommentaar, sest selle saab välkkiirelt üles panna, seda loevad tuhanded inimesed. See võib jääda anonüümseks ja on vabas ühiskonnas karistamata, ja niisiis võib loputada oma vihavaelast ükskõik mis sõnadega. Seda tehti vanasti ka kuplees.»