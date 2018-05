Igavusenäituse mõttetu ja mõttekas igavus

Kui käisin avamisel, jäi mulje, et osa väljapanekust on transpordi ajal kaduma läinud: peasaalis on viis maali Sirja-Liisa Eelmalt ja Peeter Mudistilt, akna juures kaks valguskasti Krista Mölderilt, kõrvalruumides Flo Kasearu ja Jaan Toomiku videod, väikses galeriis Imat Suumanni ja Ede Raadiku vähesed taiesed.