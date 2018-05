Kuulsate nartsisside juurde pääseb vaid paadiga

Vesi tekkis 1964. aastast looduskaitse all kollase nartsissi kasvukoha ümber mullu novembris ja ära enam ei kadunudki. Leinide pere on proovinud vett voolikuga üle tee minema juhtida, aga kasu pole sellest olnud. «Ehk on drenaažikaev umbe läinud,» märkis Sirje Leini.

Kuigi tegu on looduskaitse all oleva kohaga, keskkonnaamet seal üleujutust kõrvaldama ei hakka. «See koht on kaitse alla võetud 1964. aastal toonase Tartu rajooni tasemel, kuigi nartsiss pole liigina kaitse all,» selgitas keskkonnaameti Lõuna regiooni looduskaitse juhtivspetsialist Kaili Viilma. «Keskkonnaamet ei taga seal isendite kaitset. Piisab, kui osa taimedest säilib. Nii pole see koht keskkonnaameti prioriteet ja sinna panustama ei hakata. See koht on tähtis rohkem inimestele.»