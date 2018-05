Jõgeva põhikooli uus hoone saab nurgakivi

«Põhikool on tähtis ja märgiline objekt tervele uuele Jõgeva vallale. Tahame, et Jõgeva laste ja noorte haridustee kulgeks inimsõbralikes ja tänapäevastes tingimustes. Jõgeva linnas on kaks nüüdisaegset lasteaeda ja riigigümnaasium. Põhikooliõpilastel on tulnud senini tagasihoidlikuma õpikeskkonnaga leppida. Nüüd saab ka see kitsaskoht lahendatud,» sõnas Jõgeva vallavanem Aare Olgo.