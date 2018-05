Tartus ja Tartumaal peetakse sel nädalal maha õppelahingud

Õppelahingutes kasutatakse paukpadruneid ja lõhkepakette ning seetõttu panevad õppuse korraldajad kodanikele südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et see võib olla lõhkemata jäänud pakett või muu seesugune ese, siis ei tohi seda kindlasti puutuda. Kahtlase eseme leidmise korral tuleb meelde jätta selle asukoht ja teavitada sellest kaitseväelasi või helistada telefonil 112.