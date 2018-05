Alari Avamägi ja Margus Sarap: koolipidaja tegevusetuse hapud viljad

Kui Tamme koolil on ülekoormus teiste koolide remondi tõttu või muul põhjusel, siis teistpidi tuleks seda leevendada ja kooli toetada, mitte töötavat süsteemi (kooli) lõhkuda. Kooli kodulehel on info õhtupoolse vahetuse kohta vaid seetõttu, et selline on praegu Tartu linna kui koolipidaja otsus, mitte et kool seda tahaks.

Hoolekogu ja kool on koos proovinud leida probleemile lahendust. Moodulklassid ei ole ainus võimalus, vaid on kaalutud ka mitmeid teisi. Kaalukausil on olnud Riia 142 hoone ja Suur kaar 53 ruumid.

Riia 142 oleks kauge ja ohtlik, sest tuleb ületada riigimaanteed, ning kaasnevate suuremate majandamiskulude ja muude kulude tõttu hoopis kallim variant. Lähedal olevad Suur kaar 53 ruumid sobiksid, kui nende kasutuselevõttu ei takistaks alkoholi- ja tubakamüük samas hoones tegutsevas kõrtsis. Piirangud seab seadus ja ka eetika.

Seetõttu käsitlebki Tamme kooli hoolekogu halbadest valikutest parima variandina endiselt moodulkompleksi üürimist ja paigaldamist. Majanduslikult oleks see kaugel asuvatest üüripindadest sobivam lahendus seetõttu, et kool suudaks kanda palju väiksemad majandamiskulud omavahenditest. Lisaks oleksid moodulid koolimaja külge lõimitud ja säiliks koolikeskkonna terviklikkus.

Meile jääb mõistetamatuks, miks käsitletakse moodulite rentimist investeeringuna. See ei oleks ju investeering, vaid ajutise hädalahendusega kaasnev kulu. Kooli eesmärk ei ole ega saa kindlasti olla, et kooli õppetöö toimub pikas perspektiivis moodulites. Tegemist ei ole juurdeehitisega, vaid ajutiselt paigaldatava ehitisega, mis lahendaks koolipidaja tekitatud olukorra. See lahendus teisaldatakse kohe, kui kooli ruumipuudus saab Tartu koolivõrgu loodetava korrastamise käigus kõrvaldatud.

Raatuse ja Variku koolile ajutiselt asenduspindade üürimine ei ole ju mitte investeering, vaid kaasnev kulu. Kummastav on seejuures asjaolu, et linn oleks valmis tegema «investeeringut», üürides ruume mujal, mille puhul oleks vahetundideks lisanduva koridoripinna, suuremate majandamiskulude ja lisanduvate ümberehituskulude tõttu kogukulu suurem, kuid moodulite ajutisest üürimisest ei taha midagi kuulda. Sama käib linnavalitsuse repliikide kohta, kuidas suurendada Tammelinna koolilaste ohutust kooliteel Variku kooli (kuni raudteede alla tehtavate tunneliteni).

Linnapea soovitus panna laps õppima mõne muu piirkonna kooli mõjub aga juba küünilise ja tehnoloogilisena. Miks peaks tammelinlane oma last kuhugi mujale kooli hakkama viima?

Pikemas vaates on oluline seegi, et Tamme kool on saanud remondi ajal hakkama asenduspindadeta ja sellega kaasneva kuluta.

Samas on vale ja avalikkust eksitav rääkida moodulite rendiga kaasneva kulu kandmisest ühel (käesoleval) aastal. See kulu jagatakse pikema perioodi peale. Ühe aasta kohta oleks see Kõrveküla koolilt saadud info ja hoolekogu arvestuste järgi ligikaudu 65 000 eurot. Selle summa eest saaks lahendatud aastas ligikaudu 200, viie aasta perspektiivis ligi tuhande lapsevanema – Tartu linna maksumaksja – elukorraldus. See oleks ümardatuna vaid ligikaudu 300 eurot aastas ehk 25 eurot kuus lapsevanema kohta, et kasvatada meie järeltulevat põlve ja tagada mingigi võrdsus haridusteenuse kättesaadavuses! Miks selle asjaoluga ei arvestata?

Lisaks on senini jäänud käsitlemata veel üks aspekt. Tamme koolil ei ole ruume erivajadustega õpilastele ning tugispetsialistidele ehk sotsiaalpedagoogidele ja psühholoogidele. Lihtsalt ei ole. Õhtune vahetus seda probleemi ei lahenda, neid ruume ei oleks päeva esimeses pooles ka selle korral.