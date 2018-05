Vanausuline, kes pidas kunsti pidupäevaks

Raamatu «Tartu kunstnik Ivan Sokolov. Elu ja looming» autor Nadežda Katajeva-Valk on teinud mitu aastat uurimistööd, et põhjalikult kirja panna kunstniku elulugu ja kirjeldada tema loomingut. Paksude suurte kaante vahel on ka autori usutlusi kunstnikku tundnud inimestega, näituste loetelu, nimekiri Sokolovi säilinud teostest jpm.