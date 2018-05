Maaeluministeerium teatas läinud reedel, et Eesti põldudel keelatakse neonikotinoidset toimeainet sisaldavad taimekaitsevahendid, sest need mõjuvad halvasti tolmeldajate populatsioonidele. Uus keeld ei tähenda aga sammu mahepõllumajanduse suunas, tõenäoliselt paneb see suvirapsikasvatajad kasutama mõnd teist putukatele kahjulikku taimekaitsevahendit.

«Euroopa toiduohutusamet on riskid tuvastanud just tolmeldajate suhtes. Oluline on, et need piirangud seataks,» toonitas maaeluministeeriumi taimetervise osakonna nõunik Gerit Dreyersdorff.