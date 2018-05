Peipsi rannast leitud vana lodi jõuab sel nädalal osadena Tartusse

«Põhi ja küljed näitasid, et see ei olnud mingi pisike kalapaat. Esialgu arvasin, et tükid kuuluvad üle kahesaja-aastasele laevale, mis on Venemaal tehtud,» rääkis ta. «Vaatasin, kuidas on siia sisse taotud kobad, ja mõtlesin, et see pidi olema veel aeg, kui üks mees vemblaga kõrval seisis ja jälgis, et need täpselt ühe vahega löödud oleks.»