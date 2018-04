Allan Vainola tunnistab, et Tartu on endiselt koht, kus ta end koduselt ja hubaselt tunneb.

Ajast, mil Tartus tudengiperes sündinud ja kasvanud Allan Vainola alustas Ajutise Valitsuse liikmena muusikuteed, on Emajõgi palju vett Peipsisse kandnud. Aeg ja muusikamood on sellest ajast palju muutunud, kuid helilooja, laulja, kitarrist ja ka laulusõnade kirjutaja Vainola on säilitanud oma näo.