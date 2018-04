Tudengipäevad tulevad tuntud headuses: homme karsumm ja paadiralli, kulminatsiooniks öölaulupidu nädala pärast

Täna pärastlõunal toimub avaüritusena Tartu tudengiorganisatsioonide olümpia ning õhtul on kõik huvilised oodatud Kondiküttele, kus üheskoos sõidetakse ratastega läbi 12-kilomeetrine marsruut. Sõit algab Aparaaditehase hoovist kell 19.30. Kondikütte ürituse tõttu võib olla liiklus Tartu linnas kella 20 ja 22 vahel häiritud.

Festivali teise päeva kavasse kuuluvad legendaarsed veeüritused Karsumm ja Paadiralli. Sel korral on Karsummi võistlustules nii lennumasinatega tiimid kui ka vabalt valitud rekvisiidiga üksikhüppajad. Karsumm algab kell 12 ja kell 15 asuvad Emajõel sõudma Paadiralli osalejad.

Aprilli viimasel päeval, volbriööl, on kogu linnarahvas oodatud nautima volbrikontserti ja tuleetendust Emajõe kaldal Kaarsilla lähedal, peaesinejaks on Elephants From Neptune, soojendusesinejaks Rainer Ild.