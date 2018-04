Fotonäitus annab aimu, millisena näevad Eestit välistudengid

Žürii kommentaar: «Tänaval. Meestudeng telefoniga veel ei tea, et kaunis ja eksootiline naine muudab tema elu igaveseks. Pildil on siirast fotograafi intuitsiooni tunda, kompositsioon jätab mulje ka déjà vu’st ning lõpptulemus on esteetiline. Tunda on noor-Eestit ja ülikoolilinna vaimsust. Super!»