Galerii: näitus vanast Tartust viis kokku muuseumi teatriga

Näitusekülastaja pilgu all on kolmes toas 1920. ja 1930. aastate Tartust pilte, lugusid ja vanu asju. Läbivaks teemaks on kohtumised, toonased kombed ja paigad, armastus ja õnn. Väljapanekus on esile toodud nondest aastatest mõned Emajõelinna kultuuri- ja majanduselu mõjutanud isikud, nagu näiteks Friedebert ja Elo Tuglas, Betti Alver ja Heiti Talvik, Karin Luts, Konstantin Jaik, Holger Segerlin, Evald Rooma jt.