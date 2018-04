Huligaanid jätsid suusamaratoni rajale sügavad vaod

Pool tundi hiljem, mil politsei sündmuspaigale saabus kedagi kohapeal enam ei olnud. Kas ja millist kahju sellise tegevusega võidi tekitada ning kes on selle vahejuhtumiga seotud, on veel selgitamisel.

Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk ei mõista, mis ajendab inimesi teiste territooriumi lõhkuma. «Kui sinna ligipääs on hea, ei tähenda, et sinna võib minna vandaalitsema,» rääkis ta. Kelk lisas, et kuna praegu on maapind pehme ei ole teada, kas ja kuidas rada saab parandada. «Mul on hea meel selle üle, et vähemalt ei käinud sõidukid jalgratta- ja jooksumaratoni radadel.»