Rektorikuub Toomas Asseri õlul on nii võit kui kaotus ühekorraga

Nädalalõppudel sõidate Otepääle.

«Nii see on. Kui vähegi võimalik, siis alati. Täpsemalt Käärikule. Elamise hoidmine seal ja sellega tegelemine viib argisekeldustest välja. Ja seal on sportimistingimused väga head. Me abikaasaga proovime neid kasutada.»

Aga nüüd, mil sajab vihma, nii et ei saa ei suusatada ega rattaga sõita?

«Vihmahoogude vahel võib kõndimas käia.»

Kas te võtate vahel kitarri ka kätte ja ümisete mõnd viisi?

«See on rohkem aastalõputeema, kui kõik kogunevad ... Korra aastas niisiis. Kõik meie kolm last on kooris laulnud. Mu arstist abikaasa õde on muusikaharidusega inimene. Selleks kõigeks on vaja leida aega ja õiget hetke.»

Võiks ju küsida, et kui inimene tegeleb tööga, mis innustab teda ning täidab aina uue energiaga, siis milleks üldse puhata.

«Olukordade vahetust on vaja. Isegi kui töö väga meeldib.»

Kuidas saada pea mõtetest puhtaks? Kas teil on mõni nipp?

«Ei ole. Vahel on vaja lasta neil just rännata. Kui on näiteks tõsisemad probleemid haigetega ... Ikka arutad mõttes läbi, miks see olukord tekkis, kas see on juhuslik või mis selleni viis. Mõnikord on see lihtsalt paratamatus. Alles siis, kui vastused käes, rahuned maha.»

Üks kummaline asi, mis inimeste meeli veel väga tugevalt puudutab, on lõhn. Näiteks jalutasin pojaga mööda teeserva ja kuskilt sattus ninna põlema pandud lehehunniku lõhna. Mu poeg ütles, et oi, tal tuli vanaisa meelde. Mu isa, tema vanaisa on aastaid surnud. Siis ma mõtlesingi, et näe kui kummaline, et lõkkesuitsu viirg tekitas temas niisuguse varase lapsepõlve mälestuse ja ajas liikumise.

«Lõhnatundlikkus on väga ürgne ja võimas aisting. Mu kolleegid muuseas uurivad seda, täpsemalt Parkinsoni haigete lõhnataju, spetsiaalsete testidega. On väga huvitav, kui palju võib lõhnataju muutus inimesele tähendada ning kuidas inimesed erinevas kultuuritaustas lõhnu tajuvad ning kuidas me üht või teist lõhna interpreteerime.»

Kui nüüd tööst ja puhkusest ja tervisest veel rääkida, siis kuidas teie tervis on?

«Minu tervis on hea. Ma tunnen end füüsiliselt ja vaimselt väga hästi.»

Ja kuidas teile meeldib olla 50. eluaastates mees?

Toomas Asser. FOTO: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

«Ma arvan, et on hea olla sellises vanuses. Kõige rohkem tunnen ma rõõmu erialasest tööst. Neurokirurgias me tegutseme ju üsna väikse meeskonnaga. Aga keskkond ja vastastikune usaldus ja kompetentsuse edasiandmine, see kõik toimib meie eriala sees väga hästi. Ja kui sa oled parasjagu 50. aastates inimene ja tunned, et su ümber ongi enam-vähem kõik nii, nagu see Eestis on saavutatav, siis muidugi oled rahul.»

Teie isa töötas kirurgina ja ema oli sisehaiguste arst. Kas nad on elus?