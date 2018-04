Pianist Tanel Joamets alustab sel laupäeval koos oma muusikutest partneritega kontserdisarja, mis on olnud ta ammune unistus ja armastus. See tähendab, et Tanel Joamets on aastaid soovinud panna Johannes Brahmsi kõik 16 kammermuusika teost – ta seitse sonaati ja viis triot, kolm kvartetti ja kvinteti – kokku ühte kontserditsüklisse.