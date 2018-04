Uus rektor tuleb ligi saja-aastase pausi järel arstide seast

Eile keskpäeval täitis ülikooli peahoone aulat mõnus sumin, kuid päris paljud tühjad toolid lubasid arvata, et kaugeltki kõik kahe nädala eest paika pandud valimiskogu 263 liikmest pole saanud kohale tulla.

See omakorda tähendas seda, et juba enne hääletust võis oletada, et esimeses voorus kumbki kandidaat, ei neurokirurg professor Toomas Asser ega humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan professor Margit Sutrop, vajalikku häältearvu (132) kokku ei saa.