Heljo Pikhof: Eestisse on hea sündida, kuid siin eluõhtut veeta …

Loodetavasti on selleks korraks läbi hekseldatud vabariigi juubelisünnipäeva tualetid ja paika pandud see, et hümni tohib varahommikuse kohvi kõrvale raadiost kuulata küll, ei pea laua tagant püsti kargama. Kui palju auru läks aga nende pseudoprobleemide peale!

Tegelik elu on teine. Iga päev sünnib inimesi, iga päev sureb inimesi ja vahepeal teeb enamik meist palehigis tööd. Ja kui Eesti on – mitmete rahvusvaheliste näitajate järgi – hea koht sündimiseks, siis päevade eluõhtusse veeretamiseks ei ole ta seda teps mitte.

Mõnede hinnangute järgi on meil 200 000 inimest, kes peavad korraldama oma lähedase pikaajalist hooldust. Umbes 13 000 on omaste hooldamisega sedavõrd hõivatud, et neil on välistatud tööl käimine.

Täpseid arve ei oska keegi öelda, sest elus, teadagi, on esindatud kõik hallid varjundid. Kui suletud uste taga on (vana)inimene, kes omal käel toime ei tule ja/või vajab pidevalt järelevalvet ja hoolitsust, tähendab see ka abistajale mitmekordset koormat, pingeid, pahatihti läbipõlemist, nii materiaalset kui vaimset vaesust, noorte ja vanade (tähelepanuvajaduse) vastandamist, ehk sündimata jäävaid lapsigi … Ja koduõhku, mis on süütundest paks.

Eakas inimene tunneb süüd, et on lapsele koormaks kaelas, laps – tihtilugu ise juba põduravõitu – tunneb süüd, et ei suuda teha nõnda palju, nagu süda käsiks või arstid-õed-põetajad oskaksid.

Aga hooldekodusse pole kohta leida või siis pole raha, et selle eest tasuda. On ju Eestis pea kogu hoolduskoormus jäetud pere kanda.

Ometi ei tohiks ühes arenenud riigis see, kas inimene saab talle vajalikku hooldusteenust, sõltuda laste ja lastelaste majandusseisust. Meil on aga nii, et kui raha näiteks hooldekodu jaoks perel pole, peab keegi lähedastest töölt ära tulema, et abivajajat hooldada. Seadusetähe järgi on küll õigus omavalitsuselt abi küsida, ent sotsiaaltöötajate kogemuse kohaselt ei saa 99 protsenti laste või lastelastega peredest sealt hõlpu, kui, siis ehk nõustamise. Hästi on läinud neil vanureil, kel omakseid ei olegi, võiks nüüd küüniliselt nentida.

Süsteemi tuleb muuta nii, et perekonnal ei oleks ainuvastutust. Ei hakka Põhjamaade näiteid kui punast rätikut lugeja ees lehvitama, kuid arenenud riikides toimib üldjuhul kas hoolduskindlustus või siis arvestatakse inimese enda pensioni suurust, kusjuures piisav taskuraha peab statsionaariski kätte jääma. Kusagil mujal ei ole minu teada sellist korraldust, et lapsel või lapselapsel jääb oma elu elamata, et talle kallis inimene saaks väärikalt hääbuda.