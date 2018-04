Raatuse kooli külastasid noored välismaalased

Iga riik koostas oma vastavalt teemale oma laulu, näiteks eestlased pidid välja tulema reggae stiilis palaga väiksest printsist. Raatuse kooli õpilased esinesid kontserdil viiekesi, neist kaks last laulsid ja kolm tantsisid.

Maria Kõlamets rääkis, et poolakatele meeldib jubedalt saia süüa ja karastusjooke juua. Veel meeldib neile end kogu aeg pesta. Kõlamets ütles, et kui nad Poolas käisid, siis tundus neile uskumatu sealne supp. «Nad valasid keedetud makaronidele puljongi peale ja see oligi nende supp,» märkis ta.