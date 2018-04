Prima Vista kirjanduspreemia "Esimene samm" tänavune laureaat on Siret Saava

Siret Saava on õppinud kirjandusteadust ja töötab Tallinna Keskraamatukogu Männi raamatukogus. Preemia anti võitjale üle 23. aprillil, rahvusvahelisel raamatu ja roosi päeval toimunud Prima Vista eelüritusel.

Žüriiliikme ja kirjandusfestivali patrooni Hasso Krulli sõnul on Siret Saava luuletsükli idee originaalne ja keelekasutus täpne. Kujutluspildid tulevad kergesti silme ette, huumor on mitmekihiline ja vabastav. Mõned read kõlavad nagu müstiline vormel: «kõik on sündinud magalas / jah magalas / kus unedki näevad und». Preemiale laekus kandideerimisavaldusi ajakirjadest Värske Rõhk ning Vikerkaar. Žanriliselt leidus üsna võrdselt nii luulet kui ka proosat.