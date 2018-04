Lähipäevil tuleb Tartus mitmeid liiklusmuudatusi

Ümbersõit on Vabaduse sild – Narva mnt – Võidu sild ja vastupidi. 26. ja 27. aprillil saab Poe tänavale Raekoja platsi poolt. 29. ja 30. aprillil on pääs Poe tänavale Ülikooli tänava poolt. Poe tänava nurgal asuvad taksopeatused on tähistatud Uueturu tänavale kaubamaja parklasse.