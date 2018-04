Tartu kutsehariduskeskuse õppurid sõidavad Poola Eestit esindama

Võistlejate juhendaja Janari Zirk, kel endal selja taga osalemine EuroSkillsi võistlustel, selgitas, et võistluste ülesehitust ja ülesandeid EuroSkillsiga võrrelda ei saa.

Kolm parimat said kutse rahvusvahelistele võistlustele, kus nad kohtuvad oma vastastega teistest riikidest. Selles voorus peavad kõik võistlejad lahendama praktilisi ülesandeid erinevate autode ja treeningumudelite peal. Young Car Mechanic rahvusvaheline suurfinaal toimub Poolas 14. ja 15. mail 2018.

«Võistlusteks valmistumine juba käib. Noored said kodutöid lahendada ning enne võistlust teeme koos nädalase harjutustsükli,» sõnas Zirk. Eesti noored on kutsutud rahvusvahelistele võistlustele osalema esimest korda. Finaalis on 15 võistlejat viiest riigist.