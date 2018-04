Video: spreiprinter pritsis keskkatlamaja seinale Jaak Joala ja ööbiku

Spreiprinter vajas tundide pikkust häälestamist, sest see on alles aparaadi prototüüp.

«Ameerikas on juba rohkem meie spreiprinteriga tehtud pilte kui Tartus, need on San Franciscos ja New Yorgis,» ütles Mihkel Joala keskkatlamaja juures enne masina käivitamist. «Praegu just New Yorgis käib ühe pildi tegemine.»