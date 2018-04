«Staadioni on Põltsamaale ammu oodatud ning loodan, et see tuleb korralik, kus saaks ka tipptasemel võistlusi korraldada,» selgitas Põltsamaa ühisgümnaasiumi vilistlane, Vikerraadio hommikusaate juht Taavi Libe. Tema ja ta kamraadid, kes samuti staadioni projekti tarvis ettepanekud tegid, nimetasid ettevõtmist isegi Põltsamaa spordivaldkonna sajandi projektiks.