Kultuuristrateegia aastani 2030 ootab tagasisidet

Kultuuristrateegia väljatöötamise ajendiks on Tartu kandideerimine Euroopa kultuuripealinnaks. Kuigi kultuuri teemad on esindatud nii Tartu arengustrateegias, üldplaneeringus kui arengukavas aastateks 2018-2025, on võimaliku tulevase Euroopa kultuuripealinna jaoks oluline läbi mõelda kultuuri tähendus ja mõju Tartu arengus.