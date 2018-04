Karlova solistid laulsid edukalt rahvusvahelisel konkursil  

«Konkursi vokaalne tase oli väga kõrge. Kahes viimases vanuserühmas paistsid suurepärase laulutehnika ja artistliku esinemisega silma solistid Moskva rahvusvahelisest vokaalstuudiost Canta, mis on Salzburgi Mozarteumi filiaal,» märkis Tiia Puhvel.

Tiia Puhveli teatel on Karlova solistid osalenud sellel konkursil alates 2008. aastast. Iga kord on ka auhindu koju toodud. Kõige märkimisväärsem saavutus oli aastal 2016 Karl-Markus Kaivi võidetud grand prix. Mitmed sellel konkursil varem silmapaistvalt esinenud lauljad on tänaseks jõudnud ooperimaailmas suure tunnustuseni.