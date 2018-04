Kontserdimaja lavatehnika vahetab välja EW Sound & Light

Hankes on kirjas, et leping sõlmitakse sellega, kes lubab töö ära teha vähem kui 197 000 euro eest. Kontserdimaja tegevust tehnika uuendajad suuresti ei sega. «Juulis on Vanemuise kontserdimaja suhteliselt tühi olnud igal aastal ja on meile puhkusekuu,» ütles Kulvo Tamra. «Selleks aastaks me ei võtnud nimme juulikuuks üritusi sisse.»