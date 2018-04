Tartu ülikooli raamatukogu avab homme uksed

«Seadsime endale eesmärgi, et üliõpilased peavad selle semestri lõpus saama raamatukogus õppida,» rääkis TÜ raamatukogu direktor Martin Hallik. «Vaatamata sellele, et kolmanda korruse lugemissaalide avamine jääb sügisesse, saame me juba nüüd pakkuda tudengitele õpikeskkonda: valminud on erineva suurusega grupitöö ruumid, lisaks oleme teisel korrusel sisustanud ruumid, kus saab lõputöid kirjutada ja eksamiteks valmistuda.»

Praeguseks on raamatukogus renoveeritud fuajee, esimene korrus koos hoidlatega ja teise korruse ruumid, remonditud on trepikojad ning paigaldatud uued liftid. Samuti on põhjaliku uuenduskuuri läbinud konverentsikeskus.

Raamatukogu avatakse esialgu vaid osaliselt, kõikide kogude lugejatele avamisega läheb veel aega. «Kõik raamatukogu töötajad tegelevad praegu igapäevaselt raamatute puhastamisega ja nende riiulitesse panekuga, aga kuna raamatuid on mitu miljonit, siis on see väga mahukas ja aeganõudev töö. Vabatahtlikud pakkusid meie töötajatele arvestatavat abi,» sõnas Martin Hallik. «Püüame omalt poolt teha kõik, et meie kogud saaks võimalikult kiiresti avatud.»