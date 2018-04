Heateo jooks kogub raha ravikodus elavatele psüühikahäiretega lastele

Innovaatilises ja miljööteraapilises Pepleri ravikodus saavad abi psüühikahäiretega lapsed, kelle lapsepõlvekogemustes on nii vägivalda, läbielatud traumasid kui ka hirmu. Ravikodus on seal elavatele lastele loodud teraapiline keskkond, kus lapsed, terapeudid ja pedagoogid on võrdväärselt osalevad partnerid igapäevastes tegevustes nagu sisseostude tegemine, koristamine, raviplaneerimine jms.

Miljööteraapia näol on tegemist last ümbritseva keskkonna psühholoogiliste, sotsiaalsete ja füüsiliste tingimuste süstemaatilise, läbimõeldud ja eesmärgipärase kujundamisega, mille sihiks on lapse individuaalsete võimete väljatoomine ja õpioskuste toetamine ning sotsiaalse toimetuleku ja isikliku vastutusvõime tõstmine.

Jooksu patroon Tõnis Niinemets nentis, et muutuvas ajas ja arenevas maailmas on ka meditsiinis palju vähem teadmatust. «Seega osatakse üha enam aidata inimesi, kes ise ehk ei teagi, et nad ravi vajavad,» tõi ta välja ja lisas, et üheks selliseks grupiks on ka lapsed. Niinemets suundub 11. mail Tähtvere spordipargis jooksurajale ka ise.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar avakdas head meelt, et lisaks Lastefondile teadvustab Pepleri ravikodu väärtust ja olulisust ka Tartu linnavalitsus, kes on panustanud ravikodu püsimajäämisse märkimisväärse summa. Lisaks tõi Saar välja, et fondil on rõõm üheskoos Klubi Tartu Maratoniga taas Heateo jooksu raames panustada ühte olulisse ja suuremahulisse temaatikasse, mis vajab avalikkuses laiemat käsitlust ja riigi tasandil lahendust.

Heateo jooksule saab registreerida Klubi Tartu Maratoni kodulehel 11. mail kella 17-ni, Tartu Lõunakeskuse liuväljal 11. mail alates kella 12-st kuni 18-ni ja stardipaigas kohapeal alates kell 18. Igalt osalejalt oodatakse vähemalt 2 euro suurust annetust, millele sponsorid Puidukoda, Rehviekspert ja Nutri Medical lisavad omakorda 5 eurot iga osaleja kohta juurde. Seega on iga osavõtja panus miljööteraapilises ravikodus elavate psüühikahäiretega laste toetuseks vähemalt 7 eurot. Kõigi jooksul osalejate vahel loositakse üritusel kohapeal välja ka kinkekotte meenetega.

Heateo jooks toimub Tartus Tähtvere spordipargis reedel, 11. mail algusega kell 19. Distants on 4,5 km ning rada kulgeb Dendropargis.