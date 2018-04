Madis Lepajõe: koolivõrku tuleb näha tervikuna

Tamme kooli on linn investeerinud viimastel aastatel ligikaudu kolm miljonit eurot. Renoveeritud on hoone fassaad, ujula, klassiruumid, sh tööõpetusklassid, ning tänavu saavad korda aastaid muret teinud küttesüsteem ja ventilatsioon. Tunnustada tuleb kooli enda panust ja hoolekogu aktiivsust. Kuid Tamme kooli hoolekogu peab mõistma, et hädavajalikke investeeringuid ootavad ka teised linna koolimajad.

Linn kavandab parandada Variku kooli ligipääsetavust, et laste koolitee (sh Tammelinnast) Variku kooli muutuks märgatavalt turvalisemaks. Turvalisuse seisukohast on siinjuures tähtis rõhutada, et ka Tamme kooli õppetöö hommikuse algusaja paindlikumaks muutmise korral on väiksematel lastel hilisemal kellaajal kooliteed läbida turvalisem kui hommikustel tipptundidel. Seega leiab hea tahtmise korral teises vahetuses ka positiivseid külgi.