Linnapea: varasem vastutulek põhjustab nüüd meelehärmi

Tamme koolis on neli 1. klassi, viis 2. klassi, neli 3. ja 4. klassi, kolm 5. klassi, viis 6. ja 7. klassi, ainult 5., 8. ja 9. klassi on kolm. Miks linn lubas nii palju paralleelklasse, kui koolimaja on ehitatud kolme paralleeliga koolile?

See, et varasematel aastatel lubati Tamme kooli vastu võtta viis paralleelklassi, lähtus soovist vastu tulla lapsevanematele, kes soovisid oma last ilmtingimata Tamme kooli panna. Kas see oli viga? Varasemate aastakäikude laste ja nende vanemate jaoks kindlasti mitte, küll aga meelehärmiks praegu kooliteed alustavate laste peredele. Paneme tähele, et järgmiseks õppeaastaks kooli registreerimise infos on kirjas, et neljast alustavast klassist kolm alustavad õppetööd teises vahetuses.