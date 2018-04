Heino Noore elulooraamatu esitlust jälgis saalitäis rahvast

Palve luges aga piiskop Joel Luhamets ning märkis, et tõesti - Heino Noore elus on olnud palju seda, mida on inimesel raske kanda. «Aga küllap oli see raamat ka natuke murede mahapanemise koht,» sõnas Luhamets. «Kui üks asi on raamatusse pandud, siis saab seda lugeda ka 400 aasta pärast.» Just nii olevat Heino Noor ise öelnud kunagi Joel Luhametsale, ning sedasama lauset kordas Luhamets nüüdki, rõõmustades kõigi kokkutulnutega raamatu ilmumise üle.