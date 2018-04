Heiki Lill: valesti valitud elu

Erinevad religioonid ja uskumused käsitlevad inimest ja tema tulemist maailma erinevalt. Ühe uskumuse kohaselt, mis mulle meelde on jäänud, valib veel sündimata inimese hing ise endale ema-isa ja koos nendega ka asukoha, kus ta hakkab arenema-toimetama. Seega laiemalt paneb paika ka sünni ja surma hetke ajateljel ning geograafiliselt riigi ja omavalitsusüksusegi. Siit edasi võib järeldada, et oleme kõik oma heades ja halbades juhtumistes vaid ise osalised. Kuid kui jääda selle teooria juurde, siis kas meil võis olla piisavalt infot, et ise endale kõiki õnnetusi ja halvasti minemisi teadlikult kaela tuua? Või oleme siiski võimelised ka midagi paremaks muutma?