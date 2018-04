Suitsust loobujate toetamine jääb vabatahtlike peale

Kui eelmisel aastal oli suitsetamisest loobujatel võimalus abi ning tuge saada nõustamiskabinetist, siis tänavu ei soovinud Tartu- ja Jõgevamaal keegi selliseid kabinette pidada. Saare- ja Hiiumaalt kadusid nõustamiskabinetid juba aastaid tagasi. Et suitsetamisest on raske loobuda, on parem sellest hoiduda. Sellepärast käivadki vabatahtlikud noortele tubakatoodete halbadest külgedest rääkimas.