Ülikooli rektori valimistel tõotab neljapäeval tulla tihe rebimine

Neljapäeval kell kaksteist koguneb Tartu ülikooli peahoone aulasse valimiskogu, et hääletusega otsustada, kellest saab alma mater’i rektor järgmiseks viieks aastaks. Valituks osutumiseks on vaja pälvida vähemalt poolte ehk 132 valimiskogu liikme hääl. Tundub, et selget favoriiti pole välja kujunenud ning rektorikandidaatide Margit Sutropi ja Toomas Asseri vahel läheb tasavägiseks rebimiseks.