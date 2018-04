Reket esitles Lõunakeskuses oma uut albumit

Fänne oli kogunenud sedavõrd palju, et kogu aatriumi vahekäik oli inimesi pungil. Ka kohvikutest jälgiti laval toimuvat suure hoolega. Varakult oli esiritta kohale tulnud Reketi fänn Kätlin Kirjanen, kelle arvates on laulja tekstid hästi kaasahaaravad. «Need võivad tunduda pealiskaudsed, kuid tegelikult on tema lugudes sügav mõte sees,» ütles ta.