Kõrgema sõjakooli lahtiste uste päev meelitas Tartusse ligi 400 noort

«Tulin täna siia, sest soovin ennast KVÜÕAga siduda, tahan saada ohvitseriks ja lõpuks ka kaitseväe juhatajaks. Sain esimest korda käes hoida AK-4 ja varustust proovida. Seljakott oli raske, aga sellega peab harjuma, sest mul on plaan läbida ajateenistus luurekompaniis, kuna olen kuulnud, et see on füüsiliselt kurnav ning mulle meeldib ennast proovile panna,» teatas lahtiste uste päeval osalenud Tartu Tamme gümnaasiumi 11. klassi õpilane Iris-Maria Rohelpuu.