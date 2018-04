Restoranipidaja ja tippkokk Joel Ostrat sõnas, et Nopri talutoodang on tema restoranides tarvitusel olnud juba ammu, kuid uusi tooteid tegema hakates, mõtles kokk pigem sellele, kuidas talutoodang noortele ahvatlevamaks muuta.

«Mul oli tunne, et seni tegi talu liiga taluasja. Arvasin, et sealt peaks edasi liikuma,» selgitas Ostrat. «Talutoode on seni olnud pigem vanemale generatsioonile suunatud, talutoidu põhitarbijad on pigem viiskümmend pluss vanuses inimesed,» lisas ta.