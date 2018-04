Teises vahetuses õppimine paneb õpilased ebavõrdsesse olukorda ja kitsendab parimas tööeas inimeste võimalusi tööl käia. Just see on põhjus, miks Tartu linnavalitsus peaks Tamme kooli ruumipuuduse kiiresti kõrvaldama, leiab Tamme kooli hoolekogu esimees Alari Avamägi.