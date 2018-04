Tartu volikogu andis kesklinna kavandatavale parkimismajale rohelise tule

Linnavolikogu teatas, et kesklinna parkimismaja rajamiseks hoonestusõiguse seadmise otsust toetas 23, vastu oli 14 volikogu liiget. Tartu linnale kuuluval ligi 2000 ruutmeetri suurusel kinnistul asub praegu 82 kohaga avalik parkla. Planeeritavasse parkimismajja tuleb rajada vähemalt 200 kohta.

Volikogu arengu- ja planeerimiskomisjonis rõhutati, et parkimisvõimaluste parandamine on väga oluline, eriti arvestades, et kesklinna üldplaneeringu põhimõtete elluviimisel ning jalakäijate ja jalgratturite liiklemisvõimaluste eelisarendamisel kaob linnakeskuse tänavatelt üle 40 parkimiskoha.