Kulupõlengud tapavad inimesi ja miljoneid putukaid

Välgi raamatukogu juhataja Liidia Afanasjev oli laupäevasest põlengust nii nördinud, et küsis teisipäeval külamajas peetud vestlusõhtul osalejatelt: "Kes tikkudega mängis?!" "Elame ju metsa ääres, kuidas siis nii saab,» pahandas Afanasjev. Ta lisas, et lõket tehakse ikka, ka jaanipäev ei jää pidamata, aga tuld tehes on alati inimesed ümber ning kustutusvahendid käeulatuses. Hävitatud elud