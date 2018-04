Pepe, Saar ja Wile - Maamessi kõige nunnumad tatipadrunid

Farmi peremees Imre Heinsaar luges alpakade aediku juures külastajatele sõnad peale: «Ärge solvuge, kui nad sülitavad, kõigil neil on oma iseloom.» Heinsaar selgitas, et alpakad kipuvad sülitama siis, kui neile midagi ei meeldi.

Heinsaar on alpakasid kasvatanud juba üle nelja aasta. Esimese looma, pruuni kasukaga alpakapoisi Wile ema, tõi ta farmi 2014. aastal Tšiilist. «Tegelikult tõime esimese alpaka Tšiilist ära juba viis aastat tagasi, aga aasta aega elas ta Saksamaal,» märkis Heinsaar.

Wile farmis kasvab praegu 28 alpakat. «Meie farmi alpakade lõng ja kudumid on naturaalset värvi. Kokku on 22 eri värvitooni alpakasid. Wile farmis on 16 eri tooni villaga loomi,» lisas Heinsaar.