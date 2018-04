Sirje Toomla: mitme peaga lohe

Asjata ei nimetata sellist laialivalguvat keelekasutust kantseliidiks, sest siin hoiavad lippu kõrgel just ametnikud-poliitikud. Kantseliidiga on võideldud juba aastakümneid, välja juurida ei õnnestu seda küll mitte kunagi, see on nagu mitme peaga lohe, kellele ühe pea maharaiumise järel kasvab kaks asemele.