Tudeng läks kinni nii daami solvamise kui prassimise eest

Kui praegu ei kujutaks ükski tudeng ette, et satub tähtaja lõhki laenutanud raamatu tõttu kartserisse, siis 19. sajandil see nii oli. Tänasest on avatud Tartu ülikooli kunstimuuseumis näitus, kus on avalikkuse ette toodud üle-eelmise sajandi tudengite patud ja karistused.