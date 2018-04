Fotod: Sebe bussijuhid nõudsid piketiga suuremat palka

Tartus töötavate bussijuhtide brutopalk normaaltundidega on praegu 935 eurot, tööandjalt soovitakse tuhandeeurost palka.

Aare Kübarsepp ütles, et tema ei mäleta aega, mil suurlinnades on bussijuhtide palgad olnud võrdsed sektori miinimumiga. «Tavaliselt on ikka sada eurot peale olnud,» tõdes ta. Kübarsepa arvates põhjustab olukorda hangete liiga madalad pakkumused, millega püütakse konkurente võita.