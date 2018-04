Volikogu komisjonides eelnõu arutamisel on Tartu abilinnapea Reno Laidre juhtinud tähelepanu asjaolule, et üks võimalik pakkuja on Rein Kirsipuu, ja on öelnud sedagi, et Rein Kirsipuu ja Tartu abilinnapea Tiia Teppan on elukaaslased.