«Selline jõusaal hoiab kokku kulusid, sest teenindavale personalile ei pea maksma. See on mugav ka nendele, kes tulevad trenni ega soovi suhelda teenindava personaliga,» selgitas My Fitnessi ASi tütarettevõtte Gym Eesti OÜ tegevjuht Siim Vilumets.